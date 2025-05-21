Elazığ'da Asfaltlama Sezonu Başladı

Elazığ'da asfaltlama sezonu açıldı

ELAZIĞ - Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı asfaltlama sezonu açıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaremizin 2025 yılı asfalt sezonu, Sarıçubuk asfalt şantiyesi bünyesinde yer alan bitüm depolama ünitesi, asfalt emülsiyon ve asfalt plenti faaliyete geçirilerek sezon açılışını başlattık. İlimize ve köylerimize hayırlı olması dileğiyle, başarılı bir sezon geçirilmesini ve tüm çalışanlara başarılar diliyorum" dedi.