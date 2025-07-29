Elazığ'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Abdullah Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1'i ağır 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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