Elazığ\'da CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Semineri düzenlendi

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Semineri yapıldı.
Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve kaliteli sunumu ile hizmet veriminin artırılması amacıyla CİMER sistemi üzerinden yapılan vatandaş başvurularının kamu kurum ve kuruluşları nezdinde işleme alınması, takibi ve yasal süresi içerisinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine bilgi dönüşünün sağlanmasına yönelik eğitici ve bilgilendirici sunumlar yapıldı.
Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, seminerde, vatandaşların en hızlı ve kolay ulaştıkları bir sistem olan CİMER'in vatandaşların talep ve isteklerini en seri şekilde çözüme kavuşturduğunu belirtti.
Seminerin başarılı geçmesi temennisinde bulunan Yazıcı, şöyle konuştu:
"2023 yılı içerisinde Elazığ'da toplam 26 bin 415 müracaat yapılmıştır. Söz konusu bu başvurular, merkezden Valiliğimiz CİMER görevlilerine ulaştırılarak oradan da siz değerli çalışanlarımıza iletilerek başvurular neticelendirilmektedir. Bu seminer sonunda umuyorum ki çalışmalarımız hız kazanarak devam edecek ve hizmet standartlarımızdaki kaliteyi daha da arttırarak vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturacağız."
İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında uzman ve kamusal hak ve ilişkiler koordinatörü Ahmet Reha Kayaoğlu ise CİMER sisteminin devlet ve millet arasında en güçlü iletişim köprüsü ve dünyanın en büyük kamu iletişim platformu olduğunu söyledi.
Bu sebeple CİMER'i sadece şikayet yeri olarak değil, yönetime katılımın bir aracı olarak gördüklerini, buna göre hareket ettiklerini aktaran Kayaoğlu, "Bu kapsamda yapılan başvuruları yetkili makamlara analiz ve rapor olarak sunarak, vatandaşların önceliklerini esas alan daha rasyonel kamu politikalarının oluşmasını sağlamak için elimizden gelen gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Seminere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevlileri ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
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