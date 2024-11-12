Elazığ\'da Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Güncel

Kaza yapan genç sürücü, araçta sıkışan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Faciaya tanık olan komşu, dehşet anlarını anlattı: Hepsi üst üste yatıyordu

Trump\'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Malatya yolu Kömürhan Köprüsü mevkiinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaş, dağlarda sürü halinde giden dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sürü halinde olan dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü.

Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.