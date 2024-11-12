Elazığ\'da Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Malatya yolu Kömürhan Köprüsü mevkiinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaş, dağlarda sürü halinde giden dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sürü halinde olan dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü.
Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
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