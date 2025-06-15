Elazığ\'da Domuzlar Yola İndi

Elazığ'da domuz sürüsü yola indi

ELAZIĞ - Elazığ'da domuz sürüsü yolan inince sürücü ilerlemekte zorluk çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde domuzlar ve yavruları köy yoluna indi. Domuz ve yavruları, aracın gelişine aldırış etmezken, sürücü bir süre beklemek zorunda kaldı. Domuzlar bir süre sonra ormanlık alana giderek gözden kaybolurken sürücü ise yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.