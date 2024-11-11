Elazığ Ağın ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.
Hurşit Kuş Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen fidan dikim töreninde, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri katılımcılara doğru fidan dikimi ile ilgili bilgi verdi.
Daha sonra katılımcılar 500 çam fidanını toprakla buluşturdu.
Etkinliğe, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Gümüşkaya, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
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