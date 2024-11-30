Elazığ\'da Halı Saha Maçında Kavga: 2 Yaralı

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ELAZIĞ'da halı saha maçı sonunda taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Halı saha maçı sonunda taraflar arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. 2 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle hafif yaralanırken, çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,