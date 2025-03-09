Elazığ'da İhtiyaç Sahiplerine İftar - Son Dakika
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Elazığ'da İhtiyaç Sahiplerine İftar

Gönüllü anneler, Elazığ'da ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar yemekleri hazırlıyor.

09.03.2025 13:45
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İhtiyaç sahiplerinin iftarı, gönüllülerin elinden

ELAZIĞ - Elazığ'da Rızaiye Gönül Elçileri Derneği'ndeki gönüllü anneler, kente özgü yemekler hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına katkı sağlıyor.

Elazığ'da hayırseverlerin destekleriyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileler için sıcak yemek hazırlanıyor. Rızaiye Gönül Elçileri Derneği çatısı altında bir araya gelen gönüllü anneler, kentin yöresel lezzetlerini pişirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Gönüllü annelerin özenle hazırladığı yemekler arasında Elazığ'a özgü içli köfte, ayran aşı, helva ve çökelekli patila yer aldı. Ramazan'ın bereketini paylaşmayı amaçlayan gönüllüler, hem dayanışmayı artırıyor hem de iftar sofralarına sıcak bir dokunuş yapıyor. Rızaiye Gönül Elçileri Derneği yetkilileri, hayırseverlerin desteğiyle bu iyiliğin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, herkesi bu dayanışmaya katkı sunmaya davet etti.

"Günde 5 çeşit yemek çıkartıyoruz"

Dernek Başkanı Musab Tanyıldızı "Elazığ Rızaiye Gönül Elçileri, 2025 Ramazan ayı programı gereği Elazığ merkezde yaşayan 25 mahallede belirlediğimiz 300 ailemize, kadim Harput'umuzun geleneksel yemeklerinden bugün içli köfteyi yapıyoruz. Bütün programımız 29 gün boyunca devam edecektir. İftar menümüzde yöresel yemeklerimizden içli köfteyi tercih ettik. Her gün belirlediğimiz yetim, dul, öksüz, engelli ihtiyaç sahipleri ve belirli gelirin altında kalan ailelerimize her nevi iftar menüleri hazırlıyoruz. Gönüllü bir ekibimiz var. Hepsi bizim mahallemizin ablalarıdır. Elazığ'da ki son mahalle dayanışması olarak burada ablalarımız bu ihtiyaç sahibi ailelere iftar menüleri hazırlıyor. Günde 5 çeşit yemek çıkartıyoruz. Elazığ yöresine ait unlu bir helvamız da yapılacak aynı zamanda garnitürlü ayran çorbamız olacak yine salatamız mevcut içeceklerimiz oluyor. İftar saatine yakın ihtiyaç sahibi ailelerimiz derneğimize gelip, sefer taslarıyla yemeklerini alıp, iftarlarını açıyor. Ramazan boyunca bu programı devam ettireceğiz. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

" Hepimizin bir gayesi var o da ihtiyaç sahipleri ailelere yardım etmek"

Gönüllü çalışanlardan Fazilet Doğan ise "Rızaiye Gönül Elçileri Derneği'nde gönüllü olarak çalışıyorum. Sabahın erken saatlerinde geliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için burada yemekler yapıyoruz. Elimizden geldiğince evlerinde yiyemedikleri yiyecekleri onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz ailelerimiz gelip buradan yemeklerini sıcak bir şekilde alıp evlerine gidiyor. Burada çalışmak güzel. Bugün menümüzde yöremizin meşhur yemeklerinden içli köfte var. Onun dışında patila, ayran çorbası, salata, pilav, yöresel Harput çorba yapıyoruz. Burada gönüllü bir çok ablamız var. Her gün beraber dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Hepimizin bir gayesi var, o da ihtiyaç sahipleri ailelere yardım etmek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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