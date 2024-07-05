Elazığ\'da Kamyonette Ölü Bulunan 2 Kişi

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Elazığ'da bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu.

Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 41. kilometresindeki Hazar Gölü kıyısındaki bir kamyonette hareketsiz duran 2 kişinin olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler silahla vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetlerin Halil Ç. (29) ve Rukiye Y'ye (29) ait olduğu belirlendi.

Rukiye Y. için ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.