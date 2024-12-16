ELAZIĞ'da, Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler de yağış nedeniyle hızlarını düşürerek ilerledi. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altına düşeceği, özellikle gece saatlerinde buzlanma ile don olaylarının yaşanabileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı - Son Dakika
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