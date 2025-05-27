Elazığ'da Kavga: 1 Yaralı

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğleden sonra Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, kavgaya karışan kişiler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,