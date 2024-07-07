Elazığ\'da Kavşakta Ardışık Kazalar: 8 Yaralı

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ELAZIĞ'da aynı kavşakta yarım saat arayla 3 otomobil ile bir motosikletin karıştığı iki ayrı kazada toplamda 8 kişi yaralandı.

Her iki kaza da akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 23 ADS 057 plakalı otomobil ile 41 TE 587 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma ve tabelalara çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçlar da vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 33 ARE 686 plakalı otomobil ile 23 ADY 427 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.