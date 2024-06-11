Elazığ'da kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Elazığ'da kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

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Elazığ'da sıcak havadan bunalan ve Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki Burak Süner'in kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Olayın meydana geldiği günden bu yana 294 personel, çeşitli ekipmanlar ve araçlarla yapılan çalışmalarda henüz herhangi bir iz bulunamadı.

11.06.2024 18:15
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ELAZIĞ'da sıcak havadan bunalıp, girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'i (14) arama çalışmaları 5'inci gününde 294 personel ile devam ediyor.

Olay, 7 Haziran'da akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Burak Süner ile arkadaşları sıcak havadan bunalarak Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner'in bulunması için yapılan çalışmalar, 5'inci gününde de sürüyor. Şu ana kadar Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Elazığ\'da kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: DHA

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