Elazığ'da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen jandarmaya ait pikap ile otomobil çarpıştı.
Kazada, 2'si jandarma personeli 3 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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