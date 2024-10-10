Elazığ'da Kaza: 3 Yaralı

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Elazığ'da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen jandarmaya ait pikap ile otomobil çarpıştı.

Kazada, 2'si jandarma personeli 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.