Elazığ'da Kurban Bayramı Coşkusu

Elazığ'da bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlarını kesti

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra aldıkları kurbanlıkları kesti.

Elazığ'da bazı vatandaşlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürdü.

Kurban kesimi yaptıran İhsan Ağaç, "Kurbanımızı aldık şimdi de kesiyoruz. Bütün Müslümanların bayramı kutlu olsun. Kurbanımızı sabahın ilk saatlerinde kestikten sonra akrabaları ve dostları ziyaret edeceğiz" dedi.

Kurban kesimi için alana gelen bir diğer vatandaş Furkan Turan, "Görevimizi yapmaya geldik. Kurbanımızı kestik. Bayram namazımızı eda ettik. Daha sonra etlerimizi dağıtıp akraba ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Burada da yoğunluk var. Kasaplara da ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Seyfettin Çelikoğlu, "Kurbanımızı kesip gideceğiz. Kestiğimiz kurbanı kestikten sonra bayramlaşmaya gideceğiz. Namazdan hemen sonra kurban kesim alanına geldik. Burada da bir yoğunluk var" cümlelerini kullandı.