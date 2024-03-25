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Elazığ'da makas atan sürücüler kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da peş peşe makas atarak ilerleyen sürücüsüler hem kendi canını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, peş peşe giden 3 otomobil trafikte makas atarak ilerlemeye başladı. O anlar arkadaki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.