Elazığ'da Market Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da bir markette yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir market çalışanının şüphesi üzerine dün güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Görüntülerde markete müşteri olarak giren kadının, raflardan aldığı ürünleri yanındaki çocuğun sırt çantasına koyarak marketten ayrıldığı yer aldı.
Bunun üzerine iş yeri sahipleri şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.
Kadının kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.
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