Elazığ'da Model BM Simülasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Model BM Simülasyonu

24.05.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 370 öğrenciyle ilk kez Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu gerçekleştirildi.

Elazığ'da bir ilk: 370 öğrenciyle Birleşmiş Milletler simülasyonu gerçekleştirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da özel bir okul tarafından düzenlenen ve 370 öğrencisin katıldığı 'Model Birleşmiş Milletler Simülasyon' konferansında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin BM delegeleri gibi davranarak birer simülasyon yapıp, dünya meselelerini çözmesi üzerine konuları tartıştı.

Elazığ'da özel bir okul ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen Model Birleşmiş Milletler Konferansı, 370 öğrencinin katılımıyla büyük ilgi gördü. Birleşmiş Milletlerin yapısını ve işleyişini birebir örnek alan bu simülasyon konferansta, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri tıpkı BM delegeleri gibi davranarak küresel sorunları masaya yatırdı ve çözüm önerileri sundu.

Konferansın açılışında konuşan okulun yabancı diller koordinatörü Ruhsar Tanyıldızı, Elazığ'da ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tanyıldızı, "Bugün çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Birleşmiş Milletlerin bir simülasyonu olan bu proje kapsamında, öğrencilerimize uluslararası diplomasi deneyimi yaşatıyoruz. Her bir öğrenciye bir ülke atayarak onları birer delege gibi yetiştiriyor, dünya sorunlarına çözüm aramalarını sağlıyoruz. Katılım oldukça yüksek ve neredeyse tüm okullar bu konferansta yer aldı. Bu ilgiden çok memnunuz" dedi.

MUN Konferansları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Anıl İpekçi ise Elazığ'da EFAMUN ve EFAJCUN isimli iki farklı simülasyon konferansının düzenlendiğini belirterek, "Bu konferanslar, Birleşmiş Milletlerin işleyişini birebir yansıtan simülasyonlar. Öğrenciler burada gerçek BM delegeleri gibi davranarak güncel dünya meselelerine çözüm üretmeye çalışıyor. Bugün 370'in üzerinde katılımcımız var. Malatya, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'dan gelen öğrenciler ve oturum başkanları ile konferansımız ulusal çapta bir buluşmaya dönüştü" diye konuştu.

Simülasyonun dil gelişimine katkı sunduğunu belirten 11. sınıf öğrencisi Muhammed Efe Özfidan, "Her öğrenci bir ülkeyi temsil ediyor, dünya sorunlarını tartışıyoruz. Bu süreçte İngilizcemizi de aktif olarak kullanıyor ve geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Katılımcı öğrencilerden Ecrin Gonca ise etkinliğin çok yönlü katkılar sağladığını ifade ederek, "Bu tür BM simülasyonları hem akademik hem de sosyal gelişimimiz açısından çok önemli. Kendimizi ifade etmeyi öğreniyoruz ve yeni bilgilerle donanıyoruz "dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Etkinlikler, Diplomasi, Elazığ, Güncel, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Model BM Simülasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında

17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
15:57
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
23:09
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
23:01
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
22:37
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 19:47:57. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Model BM Simülasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.