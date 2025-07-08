Elazığ'da Muharrem Aşuresi İkramı

ELAZIĞ Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Valilik öncülüğünde, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan Mobil Mutfak TIR'ı içerisinde hazırlanan aşureler, dualar eşliğinde vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe Vali Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Alparslan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram eden Vali Hatipoğlu, "Bugün İl Özel İdaresi'nde yaptırdığımız mobil mutfağı kullanarak aşure dağıtıyoruz. Hem 2020 hem de 2023 depremleri, bizim bazı eksiklerimizi ortaya koymuştu. Bu eksiklerden biri de 5 bin kişilik yemek hazırlama kapasitesine sahip bir mobil mutfaktı. Bu mutfağı İl Özel İdaresi ekiplerimiz hazırladı. Allah bu mutfağı her zaman böyle güzel işlerde kullanmayı nasip etsin. Rabbim tutulan oruçları ve edilen duaları kabul etsinö dedi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,