Elazığ'da Okul Önlerinde Denetim

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 138 personelden oluşan 59 ekip, 223 okul önü ve çevresinde denetim yaptı.

Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Kontrollerde 3 servis aracına idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.