Elazığ'da Otel Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Otel Yangını

Elazığ\'da Otel Yangını
09.06.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir otelin çatısında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi, yangın kontrol altına alındı.

ELAZIĞ'da 12 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde 12 katlı bir otelin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, oteldeki 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, ekipler tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Elazığ, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Otel Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

17:35
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 17:53:44. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Otel Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.