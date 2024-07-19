Elazığ'da otomobil kaldırımda oturanlara çarptı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin kaldırımda oturanlara çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.
İlhami Ertem Caddesi'nde bir otomobil kaldırımda oturanlara çarptı.
Kazada 1 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi.
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