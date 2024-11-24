Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
Kentte yağış aralıklarla devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Sağanak Yağış Sorun Yarattı - Son Dakika
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