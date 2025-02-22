Elazığ'da Satranç Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Elazığ'da Satranç Turnuvası Heyecanı

Elazığ'da liseler arası satranç turnuvası 138 sporcuyla yapıldı, dereceye girenler ödüllendirilecek.

22.02.2025 16:49
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Elazığ'da satranç şampiyonası heyecanı

ELAZIĞ - Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2024-2025 yılı okullar arası satranç turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Elazığ'da 2024-2025 öğretim yılı okullar arası mahalli Elazığ gençler satranç turnuvası düzenlendi. Elazığ Atatürk Stadyumu satranç salonunda düzenlenen turnuvaya lise düzeyinde 26 takımdan oluşan 138 sporcu zamana karşı yarıştı. Dereceye girenler sporcu ve takımlara, kupa, madalya ve başarı belgesi verileceği bildirildi. Öte yandan, dereceye girecek olan sporcuların Elazığ'ı temsil edeceği kaydedildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Satranç İl Temsilcisi Naim Bayankulu, " Düzenlenmiş olduğumuz okullar arası gençler şampiyonasının başhakemiyim. Burada liseler arası gençler satranç il birinciliği yapmaktayız. Turnuvamıza, 21 genel takım 6 kız takım katılım sağladı. Salonumuzda 26 takım, 138 sporcu ile turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Turnuvamız 6 tur üzerinden oynanıyor. Kızlarda ise 5 tur üzerinden oynatıyoruz. Bizim satranç oyunlarımız tempo oyunudur. 35 artı 10, 35 artı 30, 45 artı 30, 60 artı 30 gibi tempolarımız mevcut. Bu turnuvamız 45 artı 30 eklemeli olarak oynanıyor. Bir maç yaklaşık, iki ile iki buçuk saat sürüyor. Maksimum 3 saati de bulabiliyor. Sporcularımız bir hayli kapışma içerisindeler. Son turlar birinciyi belirleyeceği için çok daha uzun sürebiliyor. Kategori olarak, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorisi olarak belirledik. Şu an lise düzeyi olduğu için 2006-2010 tarihleri arasında doğan sporcularımız katılım sağlıyor. Ödüllendirme olarak da Gençlik Spor İl Müdürlüğü dereceye giren ilk dört takıma kupa, başarı belgesi, tüm takım sporcularına ise başarı belgesi takdim edecek" dedi.

Turnuvaya katılan öğrencilerden Sacit Ömer Ünsaldı " Kaya Karakaya Fen Lisesi öğrencisiyim. Sene başından beri bu turnuvaya hazırlanıyorum. Bu konuda, uğraşlarımız devam ediyor. Satranç Antrenörü olmak istiyorum" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Arda Yavuz Düzgün ise " Bugün oynanan satranç turnuvasında, karma takım çıkartarak turnuvaya katılım sağladık. Bu maçta yedektim, toplamda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetim bir de berabere kaldığım maçım var. Ayrıca, satrançta unvan kazanmak istiyorum " ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Satranç Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

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