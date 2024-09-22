Elazığ'da Sel Yolu Hasara Uğrattı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde kuvvetli sağanağın neden olduğu sel sonucu Zırkı grup köy yolunda hasar meydana geldi.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak Gökbelen Köyü mevkisindeki derelerin taşmasına neden oldu.

Sel nedeniyle güzergahtaki köylere ulaşımı sağlayan Zırkı grup köy yolunun bazı kısımlarında istinat duvarları yıkıldı, yolda yarılmalar meydana geldi. Akıntıyla taşınan kaya parçaları ile çamur yollarda birikti.

Ulaşımın bir süre aksadığı yolda, İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Selin, bölgedeki bazı tarım arazileri ve bahçelere de zarar verdiği belirtildi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, hasar meydana gelen yolun onarılması için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Grup köy yolumuz kontrollü olarak açıktır, ulaşım sağlanıyor. Bölgeye sevk edilen ekipler iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Gökbelen köyünde yaşayan Selim Aslan ise sel nedeniyle köylerindeki tarım arazileri ve bahçelerde toprak yarılması sonucu hasar meydana geldiğini söyledi.