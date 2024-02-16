Elazığ'da Şiddetli Dolu Yağışı - Son Dakika
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Elazığ'da Şiddetli Dolu Yağışı

Elazığ\'da Şiddetli Dolu Yağışı

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Meteoroloji'nin uyarısıyla aralıklarla devam eden yağış, kent merkezinde hayatı durma noktasına getirdi.

16.02.2024 21:14  Güncelleme: 21:15
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Elazığ'da şiddetli dolu yağışı

ELAZIĞ - Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan dolu hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı şiddetli yağış Elazığ'da aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede akşam saatlerinde kentte gök gürültülü dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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