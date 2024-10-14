Elazığ\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1 Tutuklama

Güncel

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 11 Ekim'de Çaydaçıra Mahallesi 4016'ncı Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi tabancayla açılan ateşle, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,