Elazığ'da kimliği belirsiz kişi, tartıştığı kişiyi önce tabanca ile vurdu ardından tekmeledi.
Olay, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Caddesi'nde meydana geldi. M.A.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla M.A.A.'ya ateş açtı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan M.A.A. yere yığılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca şüphelinin yaralıya tekme atmaya çalıştığı da görüldü.
Çevredeki esnaf ve kişilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan M.A.A. ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)