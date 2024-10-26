Elazığ\'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Elazığ'da kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'ndeki bir kıraathanenin önünde bekleyen kişiler, caddeden geçen şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.