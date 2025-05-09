Elazığ'da Takla Atan Araçta İki Yaralı

ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak takla atıp ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Aşık Veysel Şatıroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AEJ 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,