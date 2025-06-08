Elazığ'da taksinin, yolcusunu beklediği sırada alev alarak yandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sürücü R.A.'nın son anda otomobilden indiği, parlayan alevler nedeniyle hafif yaralanarak yolun karşısına koştuğu, yangına ilk müdahaleyi de polis ekiplerinin yangın tüpüyle yaptığı görüldü.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Taksi Yangını - Son Dakika
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