Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Beşoluk köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.K, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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