Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
G.T'nin kullandığı 34 GR 8797 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolu Akmezra köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki S.T. (28) ile S.T. (19) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile N.T, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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