Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Plakaları henüz öğrenilemeyen A.A. idaresindeki kamyonet, Güney Çevre Yolunda M.A.Y'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki 3 yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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