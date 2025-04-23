Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Beşoluk köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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