Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 8 bin 362 sentetik ecza, hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında işlem yapıldı.