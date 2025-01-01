Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Elazığ\'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Elazığ'da yeni yılın ilk dakikalarında 4'ü kız, 2'si erkek 6 bebek dünyaya geldi. Vali Numan Hatipoğlu, bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

01.01.2025 03:46  Güncelleme: 03:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ELAZIĞ'da, yeni yılın ilk dakikalarında 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocuk dünyaya geldi. Vali Numan Hatipoğlu, bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında 4'ü kız, 2'si erkek 6 bebek dünyaya geldi. Özlem ve Fatih Doğu çiftinin kızı Ebrar, Nuray ve Ali Çelik çiftinin oğlu Emirhan, Remziye ve Ali Ünver çiftinin kızı Aysel Alya, Ayşenur ve Gökhan Kızılkaya çiftinin kızı Eliz Umay, Yüksel ve Ercan Özzurnacı çiftinin oğlu Yakup ve Lütfiye ve Hakan Güler çiftinin kızı Eflin Lina, yeni yılın ilk bebekleri oldu. Vali Numan Hatipoğlu, bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Hatioğlu'na Belediye Başkanı Şahin Şerifogulları, AK Parti Milletvekili Erol keleş, Emniyet Müdürü Adnan Karayel ile bazı kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

Vali Hatipoğlu, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "2025 yılı ülkemize, bölgemize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlikler getirsin diliyoruz. Elazığ'daki bütün vatandaşlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum. Bu anlamda bu gece biz önce Keban Barajı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Şimdi de Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayata ilk defa adım atan yavrularımızı ziyaret ederek devam ediyoruz. 2025'in barış ve esenliğin yılı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın 2025 yılında güzelliklerle karşılaşmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Elazığ, Güncel, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:39:33. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.