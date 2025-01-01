Elazığ\'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

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ELAZIĞ'da, yeni yılın ilk dakikalarında 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocuk dünyaya geldi. Vali Numan Hatipoğlu, bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında 4'ü kız, 2'si erkek 6 bebek dünyaya geldi. Özlem ve Fatih Doğu çiftinin kızı Ebrar, Nuray ve Ali Çelik çiftinin oğlu Emirhan, Remziye ve Ali Ünver çiftinin kızı Aysel Alya, Ayşenur ve Gökhan Kızılkaya çiftinin kızı Eliz Umay, Yüksel ve Ercan Özzurnacı çiftinin oğlu Yakup ve Lütfiye ve Hakan Güler çiftinin kızı Eflin Lina, yeni yılın ilk bebekleri oldu. Vali Numan Hatipoğlu, bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Hatioğlu'na Belediye Başkanı Şahin Şerifogulları, AK Parti Milletvekili Erol keleş, Emniyet Müdürü Adnan Karayel ile bazı kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

Vali Hatipoğlu, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "2025 yılı ülkemize, bölgemize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlikler getirsin diliyoruz. Elazığ'daki bütün vatandaşlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum. Bu anlamda bu gece biz önce Keban Barajı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Şimdi de Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayata ilk defa adım atan yavrularımızı ziyaret ederek devam ediyoruz. 2025'in barış ve esenliğin yılı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın 2025 yılında güzelliklerle karşılaşmasını diliyorum" dedi.