Elazığ'da Yıkım Anı

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Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Rızaiye Mahallesi'nde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.