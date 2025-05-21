Elazığ'da Yıkımlar Devam Ediyor

Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yıkımları sürüyor

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar gören binaların yıkımları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Sürsürü Mahallesinde bulunan 4 kat 8 daireli bir bina iş makinesi ile yıkıldı. Binanın yıkım anı cep telefonu ile görüntülendi.