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Elazığ'da yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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Elazığ'da yoğun sis etkili oldu

Elazığ'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye düştü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Uçak seferlerinde de aksamalar meydana geldi.

30.12.2023 - 00:51,
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Elazığ'da yoğun sis etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye düşerken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlerken, uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Elazığ\'da yoğun sis etkili oldu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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