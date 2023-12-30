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Elazığ'da yoğun sis etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye düşerken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlerken, uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı.