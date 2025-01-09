Elazığ'da Yoğun Sis Görüntüleri

Elazığ yoğun sis altında
ELAZIĞ - Elazığ'da 2 gündür etkili olan yoğun sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı yaptığı Elazığ'da sis ve pus etkili oldu. Etkili olan yoğun sisle birlikte kent merkezi adeta bir sis denizinde kayboldu. Kent merkezinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini kısıtlarken kazaları da beraberinde getirdi. Elazığ sis arasında kaybolurken tarihi Harput Mahallesi'nde ise güneş kendini gösterdi. Eşsiz manzara görenleri kendine hayran bıraktı.
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