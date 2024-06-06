Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ\'ın Palu ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 7 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

06.06.2024 10:21
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Elazığ'ın Palu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

A.A. yönetimindeki 23 LF 299 plakalı otomobil, dün ilçeye bağlı Çekembağları mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hakan Bakır, sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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