Elazığ Karla Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ Karla Kaplandı

Elazığ, gece başlayan yağmurun karla dönüşmesiyle sabah beyaza büründü. Eğitim bir gün ara verildi.

06.02.2025 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ güne karla uyandı

ELAZIĞ - Elazığ'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bırakarak şehri beyaza bürüdü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Elazığ'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir, beyaz bir örtüyle kaplanarak güne karla uyandı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, dün gece sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğini belirterek, şehir merkezinde 6 Şubat günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren bölgemiz genelinde beklenen kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı, hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde

hissedilir derecede (10 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın, kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Elazığ, Güncel, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ Karla Kaplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
23:19 Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:51 Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı
09:48 Survivor’da Adem ve Hikmet birbirine girdi Fiziksel temasa ramak kaldı Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 00:16:10. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ Karla Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.