Elazığ Karla Kaplandı

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Elazığ güne karla uyandı

ELAZIĞ - Elazığ'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bırakarak şehri beyaza bürüdü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Elazığ'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir, beyaz bir örtüyle kaplanarak güne karla uyandı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, dün gece sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğini belirterek, şehir merkezinde 6 Şubat günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren bölgemiz genelinde beklenen kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı, hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde

hissedilir derecede (10 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın, kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi tahmin edilmektedir" denildi.