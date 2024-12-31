Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Elbistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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