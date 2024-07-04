Elektrik Akımına Kapılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Baraja Girenlere Cezalar Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elektrik Akımına Kapılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Baraja Girenlere Cezalar Kesildi

Elektrik Akımına Kapılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Baraja Girenlere Cezalar Kesildi

Bolu'da, jandarma ekipleri tarafından elektrik akımına kapılma tehlikesi nedeniyle girilmesi yasak olan bir baraja giren 13 kişiye toplam 26 bin 676 lira ceza kesildi. Barajın çevresi dikenli tellerle kapatılırken, girişler yasaklandı ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştıracak.

04.07.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOLU'da, jandarma ekipleri, elektrik akımına kapılma tehlikesi nedeniyle girilmesi yasak olan baraja giren 13 kişiye, toplam 26 bin 676 lira ceza kesti.

Merkeze bağlı Çaygökpınar köyü mevkisindeki, suyunun berraklığı ve çevre güzelliğiyle sosyal medyada ünlenen baraja bazı vatandaşların yüzmek için girdiği yönünde şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Elektrikli su pompası nedeniyle suya girenlerin elektrik akımına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu barajda önlemler alındı. Barajın çevresi dikenli tellerle kapatılırken, girişler yasaklandı.

Önceki gün ise barajın kilitli kapısını kırıp yüzmek için içeriye giren 13 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 26 bin 676 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerinin, yasaklı olan su barajıyla ilgili denetimlerini sıklaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Bolu, Çevre, Güvenlik, Ceza, Suç, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik Akımına Kapılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Baraja Girenlere Cezalar Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 14:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik Akımına Kapılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Baraja Girenlere Cezalar Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement