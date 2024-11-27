Elektrikli Araçlarda Yangın Riskine Dikkat! - Son Dakika
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Elektrikli Araçlarda Yangın Riskine Dikkat!

Elektrikli Araçlarda Yangın Riskine Dikkat!

Uzmanlar, elektrikli araçların uygun şekilde şarj edilmemesi durumunda yangın riski taşıdığına dikkat çekti.

27.11.2024 11:53
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ramazan Çalışır, kullanıcılara elektrikli araçlarını "bataryaların yanmaması ve patlamaması için uygun cihazlarla şarj etmeleri" uyarısında bulundu.

Çalışır, AA muhabirine, son zamanlarda sayıları giderek artan bisiklet, motosiklet, skuter ve otomobil gibi elektrikli araçları uygun şarj etme yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

Elektrikli araçların ilgi gördüğünü belirten Çalışır, " Teknoloji, kolaylıkların yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin başında da yangın riski geliyor." dedi.

Elektrikli araç yangınlarının en büyük sebebinin uygun olmayan ekipmanla aracın şarj edilmesi olduğuna dikkati çeken Çalışır, şöyle devam etti:

"Üreticinin dahi tavsiye etmediği, '3 saatte şarj olması gereken aracı 1 saatte şarj ettiği' iddia edilen cihazlarla araçların şarj edilmesi, pilin kimyasal yapısını bozuyor, ısınmalara sebep oluyor. Bu da zincirleme reaksiyonla devam ederek yanmaya, parlamaya, patlamaya sebep olabiliyor. Bu durumlarla karşılaşmamak için üretici firmaların araç şarj talimatlarına uyulması gerekiyor."

Çalışır, araç yangınlarının bir başka nedeninin de trafik kazaları sebebiyle pil blokunun zarar görmesi olduğunu dile getirerek, büyük şehirlerde itfaiye teşkilatlarının bu teknolojiyi yakından takip ettiğini ve personeline bununla ilgili eğitim verdiğini söyledi.

Araçlarında yangın çıkan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması gerektiğini belirten Çalışır, "Bu tür araç kullananlardan özellikle bir ricam var; ihbarda bulunulduğu zaman aracın hibrit ya da tam elektrikli araç olduğu bilgisi mutlaka karşı tarafla paylaşılsın çünkü itfaiyenin buna yönelik hazırlığı, reaksiyonu farklı olacaktır." dedi.

"Araçların elektrik aksamına haricen bir müdahalede bulunulmamalı"

Elektrikli araçların yangın riski taşıdığı söylense de araç üreticilerinin her türlü güvenlik önlemini aldığını ifade eden Çalışır, "Aslında uygun olmayan şartlarda, uygun olmayan müdahale şekilleriyle her türlü araç kendi içerisinde o riski barındırmaktadır. Geçmişte biz aynı şeyleri LPG'li araçlar için konuşuyorduk. Uzun bir süre de elektrikli araçlarla ilgili tartışacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Çalışır, kullanıcılara araçlarını imalatçı firmanın tavsiye ettiği orijinal cihazlarla şarj etme, araçlarının özellikle elektrik aksamına haricen bir müdahalede bulunmama, elektrik tesisatında ekleme ya da çıkarma yapmama, herhangi bir kaza anında özellikle pil bloku ve elektrik aksamını yakından kontrol etme tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Teknoloji, Güvenlik, Ulaşım, Sağlık, Güncel, bolu, Son Dakika

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