Elektrikli Bisikletle Kazalar Zinciri - Son Dakika
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Elektrikli Bisikletle Kazalar Zinciri

Eskişehir'de bir sürücü, elektrikli bisikletiyle yayaya çarptıktan sonra düşüp başka bir araca çarptı.

09.01.2025 10:18
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir sürücünün, elektrikli bisikletiyle sırasıyla kaldırımdaki yayaya çarptıktan sonra çöp poşetine takılarak düşmesi ve bir araca çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstiklal Mahallesi Konuk Sokak'tan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne çıkmak isteyen bir sürücü elektrikli bisikletiyle, kaldırımda yürüyen bir vatandaşa çarptı.

Elektrikli bisikletle kaldırımda seyretmeye devam eden sürücü yaklaşık 20 metre ileride bir ağacın yanında bulunan çöp poşetine takılarak yere düştü.

Yerden kalkmasının ardından elektrikli bisikletiyle geldiği yöne ilerleyen sürücü, bu kez Konuk Sokak'tan caddeye çıkmak için duraklayan hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen sürücünün üzerine, sokaktan çıkmadan önce elektrikli bisikletiyle çarptığı ikinci bir otomobilin sürücüsünün koştuğu öğrenildi.

Elektrikli bisiklet sürücüsünün üst üste yaptığı kazalar, caddedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA

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