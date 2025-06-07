Elmalı'da Altyapı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesinde altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gündoğan Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Elmalı'nın farklı mahallelerinde yürüttüğü kanalizasyon hat yenileme çalışmaları ile yıllardır süregelen altyapı sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Gündoğan Mahallesi'nde başlatılan faaliyetlerde, yaklaşık 500 metrelik kanalizasyon hattı yenileniyor. Bölgede sık sık arızalara neden olan ve eski büzlerin çökmesiyle altyapı sorunları yaşatan hatlar, modern malzemelerle yenilenerek daha dayanıklı hale getiriliyor. Işıklı Kavşak mevkisinden başlayan işlemler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

ASAT yetkilileri, Elmalı'nın altyapısını güçlendirmek adına planlanan etapların peyderpey tamamlanacağını belirtti.