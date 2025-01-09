Elmalı'da Dağcı Kayboldu

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde, tırmanış yaparken kaybolduğu bildirilen amatör dağcının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, amatör dağcı Fehmi Efe (59), 3 bin 70 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi Dağı'na çıkmak için tırmanışa geçti.

Bir süre sonra Efe'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler helikopter desteğiyle havadan ve karadan arama kurtarma çalışması yapıyor.