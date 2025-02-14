Elon Musk'dan Beyaz Saray İtirafı

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NEW ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi milyarder Elon Musk, çevrim içi katıldığı bir programda kendini "Beyaz Saray Teknik Destek Birimi" diye tanıttı.

Dubai'de düzenlenen uluslararası bir zirveye internet üzerinden konuşmacı olarak katılan Musk, sunucunun çağrısına esprili şekilde, "Beyaz Saray Teknik Destek Birimi" diye cevap verirken, DOGE görevi, yapa zeka ve tünel projeleriyle ilgili soruları cevapladı.

Programa, üzerinde "TECH (Teknik)" yazılı bir tişörtle katılan Musk, bunun, işini yaparken giydiği "resmi üniforması" olduğunu söyledi.

Musk, DOGE'nin faaliyetlerine yönelik ABD halkının bakışıyla ilgili soruya, "Aslında, bence bu en yüksek oy alan tek konu yani her türden seçmene hitap eden bir şey ve hükümete, verimliliğinin artırılması konusunda yaklaşık yüzde 70'lik bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani oldukça fazla, temelde diğer tüm konulardan daha fazla." şeklinde cevap verdi.

Hükümete bağlıyken verimsiz olan bazı kurumların özelleştirilmesi gerektiğini söyleyen Musk, bunun neticesinde, Amerikan halkının ortalama yaşam standardının ve refahının artacağını öne sürdü.

Musk, "Hükümetin boyutunu küçültmek ve hükümeti halka karşı çok daha hesap verebilir hale getirmek, bence halk için daha iyi bir sonuca yol açacak." diyerek, bu sayede hükümet harcamalarının da yüzde 3-4 civarında azaltılabileceği ve faizin düşürülebileceğini savundu.

"İnsan zekası, makine zekası tarafından gölgede bırakılacak"

Yapay zeka hakkında görüşleri sorulan Elon Musk, "İnsan zekası, makine zekası tarafından gölgede bırakılacak. Bunun hakkında nasıl hissedeceğimi bilmiyorum ancak bir noktada insan zekasının, toplam zekanın çok küçük bir kısmı olacağı kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Dijital zekanın gelecekte, insanların tüm bilgi birikiminin yüzde 99'undan daha fazlasına karşılık geleceği öngörüsünü paylaşan Musk, yapay zekanın "dahi bir çocuk gibi" yönlendirilebileceğine işaret etti.

Bununla birlikte Musk, önemli olanın yapay zekanın nasıl yönlendirileceği olduğunu belirterek, yapay zekaya "değerleri öğretmenin" ve yapay zekanın "azami ölçüde gerçeği aramasının" gerekli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, tünel projeleriyle ilgili soruya, şehir trafiğinin çözümü ve güvenlik bağlamında cevap veren Musk, tünellerin, "termonükleer savaş" durumunda öneminden bahsetti.

Elon Musk, şunları kaydetti:

"Yani bir tünelde olmak, bir denizaltıda olmak gibidir. Burada bir fırtına olsa bile sular bir denizaltı kadar sakindir. ve aslında, büyük depremler olduğunda, yıllar önce olduğu gibi, Mexico City'de büyük bir deprem olduğunda, gidilecek en güvenli yer metroydu. ve tabii ki, küresel termonükleer savaş varsa, bence gerçekten bazı tünellerinizin olmasını istersiniz. Yer altı, küresel termonükleer savaş için en kötü senaryoda bulunmak için iyi bir yerdir."